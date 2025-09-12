PF prende suspeito de articular esquema de cobranças indevidas a aposentados do INSS

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira dois suspeitos de envolvimento em um esquema de cobranças indevidas e sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS, incluindo o suposto articular do grupo, segundo fontes com conhecimento da operação.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", foi detido em Brasília. Também foi preso, em São Paulo, o empresário Maurício Camisotti, suspeito de participação nas fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), disseram as fontes, que têm conhecimento direto da operação.

Antunes é apontado como o líder do esquema de cadastramento e cobrança indevida de contribuições associativas, sem autorização dos beneficiários. As investigações indicam que Antunes movimentou R$12,2 milhões em contas bancárias em pouco mais de quarto meses, segundo as fontes.

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em endereços de São Paulo e do Distrito Federal, segundo nota da PF, que não identificou os alvos.

“A ação apura os crimes de impedimento ou embaraço à investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução por parte de alguns investigados”, informou a PF em nota.

Durante a operação, foram apreendidas obras de arte -- como esculturas e quadros --, armas e veículos de luxo. Parte dos itens foi encontrada na casa e no escritório do advogado Nelson Wilians, na capital paulista, de acordo com as fontes.

O escândalo das cobranças não autorizadas levou à queda do então ministro da Previdência, Carlos Lupi, e à abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional.

(Por Rodrigo Viga Gaier)