Topo

Notícias

PF prende 'Careca do INSS' em nova fase de operação contra fraudes

São Paulo

12/09/2025 08h02

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 12, nova fase da Operação Sem Desconto, contra fraudes e desvios no INSS. A Operação Cambota cumpre 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Andre Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos presos é o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores da fraude. Maurício Camisotti, suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema, também foi preso. O escritório Nelson Willians foi alvo de buscas.

A reportagem ainda não localizou as defesas.

O "Careca do INSS" foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

"Careca" teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. Ele é descrito no inquérito da PF como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

Maurício Camisotti é suspeito de ser sócio oculto da Asssociação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), entidade apontada como a terceira maior beneficiária da fraude no INSS. Camisotti é acusado de operar lavagem de dinheiro.

O escritório Nelson Willians, que, segundo o inquérito, recebeu dinheiro de envolvidos no esquema, foi alvo de busca e apreensão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Líder do PL na Câmara diz que articula no STF para evitar que anistia seja barrada

Kremlin diz que negociações entre Rússia e Ucrânia estão paradas e acusa Europa de dificultá-las

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

"Democracia brasileira segue ameaçada apesar de condenação de golpistas"

Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado após tiro

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'