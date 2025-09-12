Petróleo sobe mas preocupações com demanda dos EUA limita ganhos

Por Erwin Seba

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, depois que um ataque de drones ucranianos suspendeu os carregamentos do maior porto do oeste da Rússia, mas os ganhos foram limitados por preocupações com a demanda dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,99 por barril, com alta de 0,93%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou a US$62,69, um ganho de 0,51%.

No início do dia, o petróleo reagiu ao ataque de drones ao porto de Primorsk, no noroeste da Rússia, que levou à suspensão das operações de carregamento de petróleo durante a noite, disse um funcionário do serviço de segurança SBU da Ucrânia.

"Esses ataques à infraestrutura energética russa têm espaço para arrastar para baixo as exportações russas de petróleo e produtos refinados", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

No final do dia, porém, os ganhos diminuíram, já que os investidores continuaram a se concentrar em um relatório revisado sobre empregos nos EUA, publicado no início da semana, juntamente com números mais altos de inflação.

"Os dados econômicos não favorecem uma recuperação", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "O peso geral está em baixa e a tendência é de baixa."

A economia dos EUA provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente, informou o Departamento do Trabalho dos EUA na terça-feira.

O departamento informou na quinta-feira que o índice de preços ao consumidor aumentou 0,4% em agosto, o maior ganho desde janeiro, após um aumento de 0,2% em julho.

Os mercados também estão atentos a sanções ou tarifas do governo Trump com o objetivo de reduzir o uso do petróleo russo pela Índia e pela China.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Seher Dareen em Londres, Sam Li e Lewis Jackson em Pequim)