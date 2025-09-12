Topo

Notícias

Petróleo sobe impulsionado por perspectiva de sanções contra Rússia

12/09/2025 17h31

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (12) diante da perspectiva de uma contração da oferta em caso de sanções dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro aumentou 0,93%, a 66,99 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em outubro, ganhou 0,51%, a 62,69 dólares.

"O mercado está nervoso devido (...) à possibilidade de um reforço das sanções contra o petróleo russo", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Moscou é o segundo exportador mundial de petróleo, e o produto russo é a arma preferida do presidente americano para pressionar o Kremlin a negociar um acordo na Ucrânia.

Consultado sobre como seriam as medidas contra a Rússia, Donald Trump disse nesta sexta-feira que consistiriam em "atingi-los duramente com sanções contra os bancos e também com relação ao petróleo e às tarifas".

"Corremos o risco de perder barris russos", explicou Kilduff.

No entanto, "os fundamentos favorecem uma diminuição dos preços", ressalva o analista, tanto pela "atividade econômica" quanto pelas "perspectivas de oferta e demanda".

O enfraquecimento do mercado de trabalho americano "impacta diretamente na demanda de gasolina", assinalou.

pml-ni/myl/mr/mel/am

© Agence France-Presse

