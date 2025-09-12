Topo

Petrobras adquire participação de 27,5% em bloco 4 de São Tomé e Príncipe

12/09/2025 18h43

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que concluiu a aquisição de uma participação de 27,5% no consórcio do bloco 4 de São Tomé e Príncipe, de acordo com comunicado ao mercado.

A estatal ainda afirmou que a aquisição reforça "a atuação exploratória da Petrobras no continente africano, com o propósito de diversificação de portfólio", acrescentando que a empresa agora se junta a um consórcio formado por Shell, Galp e ANP-STP.

A Petrobras atua no país africano desde fevereiro de 2024, quando adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11.

(Reportagem de Fernando Cardoso)

