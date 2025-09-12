Penas são compatíveis com gravidade das condutas penais, diz advogada

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão não é desproporcional diante da gravidade dos crimes cometidos, afirma Luiza Oliver, advogada criminalista, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

A Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe e dano ao patrimônio público, destacando o impacto coletivo e a gravidade das condutas.

São duas coisas aqui. É uma pena alta. Não há dúvidas de que 27 anos de prisão e em regime fechado é uma pena altíssima. Ela é desproporcional? É uma questão um pouco diferente. Não é certo compararmos uma pena aplicada quando falamos de cinco crimes a um homicídio. Luiza Oliver, advogada criminalista

São crimes muito graves que envolvem violência e a tentativa de deposição de um poder. Não me parece que a previsão de uma pena dessa magnitude para crimes dessa natureza seja uma questão desproporcional. Eu não vejo assim.

É compatível com a gravidade das condutas que são reprimidas pela norma penal. E, repito, é uma comparação não muito feliz a um homicídio. Não há uma vítima só, um crime só, quando falamos de algo de uma magnitude muito maior e que tem uma afetação para o país e para a sociedade muito maior. Temos que comparar coisas iguais. Luiza Oliver, advogada criminalista

'Progressão de regime reduz tempo em fechado', diz Luiza Oliver

Segundo Luiza Oliver, a legislação prevê progressão de regime, e Bolsonaro deve cumprir cerca de sete anos em regime fechado, com possibilidade de exceções restritas, como prisão domiciliar por saúde ou idade.

A nossa legislação prevê o cumprimento da pena em progressão. Falamos de um crime que foi cometido com violência. A última alteração que houve com relação a alterações do regime fechado, quando evoluiu para o sistema aberto, prevê que a pena tem que ser cumprida 25% do quanto fixado no regime fechado.

Como são 27 anos, serão mais ou menos sete anos cumpridos em regime fechado e assim por diante; 25% no semiaberto e depois evolui para o regime aberto. É um pouco esse cenário que veremos com relação a todos. Luiza Oliver, advogada criminalista

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: