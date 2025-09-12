'Pele hidratada' e 'viçosa': por que esse hidratante japonês faz sucesso

Se você está à procura de um hidratante facial com ácido hialurônico, o Guia de Compras UOL encontrou esse da marca japonesa Hada Labo que faz bastante sucesso na internet.

Além da ação hidratante, o Gokujyun Super Hyaluronic Lotion possui ácidos que ajudam a melhorar a aparência da pele, segundo a marca. Ele tem textura aquosa, o que facilita na hora da aplicação, e é indicado para pele normal a seca. Listamos mais detalhes desse hidratante facial e também a opinião de quem já comprou. Confira:

O que diz o fabricante

Possui oito tipos de ácido hialurônico

É indicado para pele normal a seca

É hipoalergênico

Não possui fragrância, álcool e corantes

Possui textura aquosa

É orgânico

Não é testado em animais

O que diz quem comprou

Esse hidratante da Hada Labo teve mais de duas mil compras no mês passado e recebeu nota média de 4.8 (do máximo de 5).

Pele hidratada, macia e viçosa. Uso de dia, antes do protetor solar. Rende muito, e o preço é muito bom pela quantidade e qualidade. Adoro. Renata Iannarelli

Estou apaixonada por essa loção da Hada Labo! Ela realmente entrega uma hidratação profunda graças aos 8 tipos de ácido hialurônico e ingredientes de luxo. O melhor é que rende horrores. Com algumas gotinhas já consigo cobrir rosto e pescoço, o que faz o produto durar bastante. A pele fica super macia, hidratada e com aquela sensação refrescante. Recomendo demais para quem quer um boost de hidratação eficiente. Geovanna Silva

Muito bom! Comprei por indicação de uma amiga e realmente é excelente. Hidrata bem a pele e deixa um glow lindo. Sem falar que vai durar bastante porque umas 4 gotinhas já são suficientes para passar em todo rosto e pescoço. Com certeza vou comprar novamente quando acabar. Recomendo. Mariana Massa Ferreira

Pontos de atenção

Apesar da boa avaliação, alguns compradores ressaltam que não sentiram o efeito hidratante do produto e reclamam da textura aquosa.

Eu esperava mais. Realmente rende muito e é bem levinho, mas sinto que não hidrata tanto, não dá para confiar só nele para hidratar, ainda mais no inverno (na minha opinião, como pele mista). Kennedy

Infelizmente achei a textura do produto um tanto quanto grudenta. Apesar de secar na pele após alguns minutos, é algo que me incomodou. Laís

O produto tem muita fama, porém achei fraco no quesito hidratação. Carlla Líma

