Papuda, presídio temido por Bolsonaro, já recebeu vários políticos

O Complexo da Papuda, penitenciária de segurança máxima em Brasília temida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já abrigou diversos políticos. Entre os mais famosos, estão José Dirceu e José Genoíno, presos devido ao escândalo do Mensalão, que ocorreu em 2005.

Como é a Papuda

Maior complexo penitenciário de Brasília. A Papuda é formada por cinco unidades prisionais, divididas em blocos que abrigam presos do regime provisório, semiaberto e fechado.

Papuda tem capacidade para cerca de 8.073 detentos, mas enfrenta o grave problema da superlotação. Atualmente, o complexo abriga 14.050 presos, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

Penitenciária já recebeu políticos famosos condenados por corrupção, como Paulo Maluf e Luiz Estevão. Como mostrou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, a possibilidade de ficar preso no local causa pânico em Bolsonaro.

Há um bloco no complexo destinado a presos vulneráveis. É lá que ficam os políticos, idosos e até policiais. Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de pena, no julgamento da trama golpista, mas não será preso imediatamente. Também não há decisão de para onde ele seria encaminhado. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Aliados do político afirmam que ele teme ter problemas de saúde, não ser atendido e até de morrer no presídio. Ainda de acordo com a Folha, Bolsonaro, que foi condenado a pena de 27 anos e 3 meses ontem, pelo STF, também mencionou a pessoas próximas a possibilidade de ser maltratado por outros presos. O ex-presidente teria direito a uma cela especial no presídio.

Penitenciária foi inaugurada em 16 de janeiro de 1979. Na época, a Papuda tinha apenas 10 guardas de vigilância e capacidade para receber 240 presos. O nome faz referência a um casal de negros escravizados que vivia na região no século 19. A mulher teria contraído bócio, aumento do volume da tireoide, conhecido popularmente como "papo" - daí o nome.

Políticos e chefe de facção já ficaram na Papuda

José Dirceu. O ex-deputado foi condenado a sete anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa. Ele ficou 11 meses em regime fechado na Papuda até ser autorizado pelo STF a cumprir a pena em casa.

José Genoíno - No mesmo processo do Mensalão, o ex-deputado foi condenado a quatro anos e oito meses e cumpriu parte desta pena na Papuda até ser liberado para cumprir o restante da pena em casa.

Natan Donadon - Foi o primeiro deputado em exercício preso por uma determinação do Supremo Tribunal Federal desde a promulgação da Constituição em 1988. Ele foi condenado a 13 anos e quatro meses pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.

Cesare Battisti - O ativista italiano foi detido em 2007, no Rio de Janeiro, após chegar no Brasil com passaporte falso. Ele ficou quatro anos detido na Papuda até ser solto após determinação do Supremo Tribunal Federal. Battisti havia sido condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos.

Marcola - Marcos Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola, é considerado o líder do Primeiro Comando da Capital uma das principais organizações criminosas do país. Ele passou por vários presídios nacionais - a Papuda está entre eles.