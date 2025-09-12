Topo

Notícias

Ouro fecha em alta em semana marcada por expectativa de alívio monetário nos EUA

São Paulo

12/09/2025 14h56

O ouro fechou a sessão desta sexta-feira, 12, em leve alta, se recuperando da baixa registrada ontem. O desempenho vêm após semana marcada pela expectativa de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), que deve ser anunciado na próxima semana, após dados acima do esperado de pedidos de auxílio-desemprego realçarem apreensão sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,35%, a US$ 3.686,4 por onça-troy, com um avanço semanal acumulado de 2,40%. Na terça-feira, o metal superou a marca de US$ 3.700, um recorde na série histórica.

De acordo com análise da Swissquote, o metal precioso continua se beneficiando de "apostas de um Fed mais dovish, de um dólar mais fraco e das tensões geopolíticas", contribuindo para manter o ouro próximo das máximas históricas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Papuda, presídio temido por Bolsonaro, já recebeu vários políticos

'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

ONU aprova Declaração de Nova York e defende solução de dois Estados para Gaza

Quando Bolsonaro começa a cumprir a pena definida pelo STF?

Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

Bolsonaro pode recorrer da decisão do STF? Entenda os próximos passos

STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

EUA repetem que condenação de Bolsonaro se dá por 'perseguição e censura' de Moraes

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido