Otan lança "sentinela" para reforçar seu flanco leste, diz secretário-geral

12/09/2025 13h09

BRUXELAS (Reuters) - A aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou nesta sexta-feira uma nova missão para reforçar a defesa de seu flanco no leste da Europa em resposta às incursões de drones russos no espaço aéreo polonês no início desta semana, disse o secretário-geral da aliança, Mark Rutte.

"Isso é imprudente e inaceitável. Não podemos permitir que drones russos entrem no espaço aéreo dos aliados", disse Rutte, anunciando a operação "Sentinela do Leste".

A missão, que começa na noite desta sexta-feira, envolverá uma série de recursos que integram bases aéreas e terrestres.

Até o momento, aliados como Dinamarca, França, Reino Unido e Alemanha já se comprometeram com a missão, e outros devem se juntar a ela, disse Rutte.

O principal comandante da Otan, Alexus Grynkewich, disse que a aliança defenderá cada centímetro dos territórios dos países que a compõem.

"A Polônia e os cidadãos de toda a aliança devem estar seguros de nossa resposta rápida no início desta semana e de nosso anúncio significativo aqui hoje", disse ele.

(Reportagem de Andrew Gray e Bart Meijer)

