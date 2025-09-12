Topo

ONU prorroga por um ano embargo de armas a Darfur, no Sudão

12/09/2025 14h58

O Conselho de Segurança da ONU prorrogou, nesta sexta-feira (12), por um ano o embargo de armas à região de Darfur, no oeste do Sudão.

Em uma resolução adotada por unanimidade, o Conselho prorrogou até 12 de setembro de 2026 o regime de sanções vigente desde 2005, que afeta unicamente Darfur: sanções individuais (congelamento de bens, proibição de viagens) que afetam cinco pessoas, e um embargo de armas.

"A situação em Darfur continua grave, com violência generalizada, graves desafios humanitários e deslocamentos em massa", disse o representante americano, John Kelley. "Esta aprovação envia uma mensagem clara: a comunidade internacional mantém seu compromisso de frear o fluxo de armas e garantir que os responsáveis pela violência e instabilidade em Darfur sejam responsabilizados", acrescentou.

A guerra no Sudão, que já dura três anos, causou dezenas de milhares de mortes, deslocou milhões de pessoas e provocou o que as Nações Unidas qualificaram como "a pior crise humanitária no mundo".

© Agence France-Presse

