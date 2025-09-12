Topo

Notícias

ONS vê queda maior da carga de energia no Brasil em setembro

12/09/2025 12h37

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) piorou sua projeção de carga de energia no Brasil em setembro, estimando agora uma queda de 2,3% na comparação anual, a 79.403 megawatts médios, ante -2,0% estimados uma semana atrás.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão também elevou sua previsão para as chuvas que deverão chegar às usinas hidrelétricas do subsistema Sul, alcançando 119% da média histórica de setembro, contra 79% estimados na semana anterior.

O ONS fez ainda pequenos ajustes nas expectativas de afluências para o Sudeste/Centro-Oeste (59% da média, ante 60%) e Nordeste (47%, ante 46%), enquanto manteve a previsão para o Norte em energia natural afluente de 60% da média em setembro.

Já para o nível dos principais reservatórios de hidrelétricas do país, localizados no Sudeste/Centro-Oeste, o órgão estimou 51,6% ao final de setembro, ante 51,8% previstos na semana anterior.

(Por Letícia Fucuchima)

