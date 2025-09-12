Topo

Notícias

Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

12/09/2025 18h40

O Olympique de Marselha goleou o Lorient por 4 a 0 nesta sexta-feira (12), no Vélodrome, na primeira partida da quarta rodada do Campeonato Francês, e ganhou uma injeção de moral antes da visita ao Real Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Em sua estreia pelo OM, o zagueiro francês Benjamin Pavard fez 2 a 0 com uma bela cabeçada.

Os outros gols do time da casa foram marcados por Mason Greenwood, de pênalti, Angel Gomes e Nayef Aguerd.

Com este resultado, o Marselha do técnico Roberto De Zerbi sobe provisoriamente para a quarta colocação do Campeonato Francês.

Em sua próxima partida pela Ligue 1, no outro domingo (21), o OM vai receber o Paris Saint-Germain, no clássico francês.

--- Jogos da 4ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0

- Sábado:

(12h00) Nice - Nantes

(16h05) Auxerre - Monaco

- Domingo:

(10h00) Lille - Toulouse

(12h15) PSG - Lens

Brest - Paris FC

Strasbourg - Le Havre

Metz - Angers

(15h45) Rennes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

5. Monaco 6 3 2 0 1 6 4 2

6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1

8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

9. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

10. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Nice 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

./bds/stt/hpa/iga/raa/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

Bolsonaro condenado, o que acontece agora?

Cogumelos mágicos e mais: três novas drogas são identificadas no Brasil

Jamil: Governo brasileiro suspeita que EUA possam aplicar 'sanção coletiva'

Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Fitch rebaixa nota da dívida da França por incerteza orçamentária

Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Trama golpista: STM diz que perda de patentes depende de ação do MP

Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo STF