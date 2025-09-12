'Nepo kids': como ostentação nas redes estimulou onda de protestos no Nepal

Filhos de políticos acusados de ostentar privilégios se tornaram símbolo de desigualdade no Nepal e catalisaram protestos da geração Z contra a elite.

O que aconteceu

O termo "nepo kids" surgiu no Nepal para criticar filhos de políticos acusados de herdar privilégios. A expressão, popularizada globalmente como "nepo babies", ganhou no país um sentido político: herdeiros da elite exibindo luxo enquanto jovens enfrentam desemprego e mobilidade social travada. Segundo o Financial Times, essa pauta expõe o ressentimento de uma geração que vê redes de parentesco bloqueando a ascensão social.

As redes sociais transformaram o termo em bandeira política. Vídeos de viagens, festas e marcas circularam sob hashtags como #NepoKids e #ByeNepoBabies, cristalizando a percepção de nepotismo e desigualdade. A Al Jazeera destaca que a viralização deu visibilidade inédita a práticas antigas, agora expostas em ambiente digital.

A crítica vai além da ostentação e mira privilégios herdados e corrupção sistêmica. Para a revista Time, os "nepo kids" se tornaram atalho para a indignação com falta de perspectivas, baixos salários e favorecimentos, mesmo sem comprovação formal de irregularidades em todos os casos.

A sensação de injustiça pesou mais que provas legais. O Hindustan Times observa que, em meio à crise econômica, bastou a percepção de privilégios para alimentar a explosão de protestos liderados pela geração Z.

Os protestos

A restrição ao Facebook e Instagram em setembro foi vista como censura e acendeu a revolta. O governo havia exigido que plataformas se registrassem oficialmente, antes de impor o bloqueio. A medida coincidiu com a viralização dos "nepo kids" e desencadeou protestos em várias cidades, segundo Reuters e AP.

A mobilização foi liderada por jovens de 18 a 30 anos, conectados pelas redes. Muitos afirmam não se sentir representados por partidos tradicionais e adotaram o combate aos "nepo kids" como forma de denunciar desigualdade e nepotismo. O Hindustan Times descreve a convergência entre indignação moral, redes sociais e crise econômica.

Clãs políticos tradicionais viraram alvo simbólico. Famílias ligadas a K. P. Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba e Pushpa Kamal Dahal "Prachanda" foram associadas ao termo, ainda que nem todos os casos envolvam ilegalidades. O Deccan Herald observa que a narrativa de privilégios bastou para transformar os "nepo kids" em alvo central da revolta.

Confrontos deixaram mortos e feridos antes da renúncia do premiê. Em 8 de setembro, 19 pessoas morreram nos confrontos. No dia seguinte, o primeiro-ministro K. P. Sharma Oli renunciou, sob toque de recolher e recuo parcial do banimento. Balanços posteriores elevaram o número de mortos para 30 a 34 e de feridos para mais de mil, segundo Reuters, AP e Time.

Alvos simbólicos da elite foram atacados. Manifestantes incendiaram partes do Parlamento, além de hotéis de luxo como o Hyatt e o Hilton. Casas de políticos também foram atingidas em meio à violência.

Exército nas ruas e futuro incerto. Após a renúncia, militares passaram a patrulhar Kathmandu. A Al Jazeera avalia que o país enfrenta instabilidade institucional e forte pressão por reformas.

Direitos humanos em foco. A Human Rights Watch pediu investigação sobre o uso de força letal e responsabilização pelas mortes e feridos nos protestos.