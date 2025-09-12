Topo

O que evitou tragédia após descarrilamento da Linha 4-Amarela, segundo a concessionária

12/09/2025 21h50

O descarrilamento de um trem da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, operada pela concessionária ViaQuatro, continua impactando as operações do ramal. O acidente ocorreu na última terça-feira, 9, e ainda não há previsão para a retomada completa do serviço, já que será necessário importar da Europa peças fabricadas sob medida.

Enquanto os reparos seguem, o sistema opera em via única entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, na zona sul, com intervalos de cinco minutos.

O descarrilamento ocorreu justamente nesse trecho e equipes trabalham no local para reconstruir trilhos e reparar estruturas de concreto danificadas. No restante da linha, a circulação já foi normalizada.

O diretor de operações da ViaQuatro, Antonio Marcio Barros Silva, afirmou que o acidente poderia ter causado uma tragédia maior, não fosse a atuação do sistema de sinalização, que detectou a falha e ordenou a parada imediata do trem.

"Isso, para a gente, foi super positivo porque acabou não causando nenhuma vítima", declarou Silva em entrevista à TV Globo. Nenhum passageiro ficou ferido. As pessoas que estavam no vagão precisaram deixar o trem pela via, sob orientação de funcionários da concessionária.

Segundo a empresa, o sistema de sinalização é responsável por garantir a operação automática e segura dos trens. Uma das peças danificadas pertence a esse mecanismo e precisará ser substituída por componentes importados, sem prazo definido para chegada.

Operação durante festival The Town

Neste final de semana (12, 13 e 14 de setembro), a ViaQuatro informou que haverá operação especial 24 horas em toda a Linha 4-Amarela para atender aos clientes do festival The Town, mas ainda com as limitações no trecho afetado.

Entre 0h00 e 4h40, o trecho entre as estações São Paulo-Morumbi e Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro será realizado somente pelo serviço de ônibus da concessionária que segue até Taboão da Serra e vice-versa.

Durante o horário regular da operação, o trecho segue operando em via singela e com os ônibus da concessionária entre a estação Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e Terminal Taboão da Serra.

