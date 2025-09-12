Topo

O que colocar e tirar do prato para reduzir a gordura no fígado

Imagem: iStock
12/09/2025 14h59

Discreto, mas indispensável, o fígado é um dos órgãos mais multitarefas do corpo humano. Ele fabrica proteínas, armazena glicose, produz colesterol e ainda secreta a bile — substância essencial para quebrar gorduras e eliminar toxinas.

Ter um pouco de gordura nesse órgão é natural. O problema surge quando essa quantidade ultrapassa 5% do volume total: é aí que aparece a esteatose hepática, popularmente chamada de gordura no fígado, uma das doenças hepáticas mais comuns da atualidade.

Sinais para ficar atento

Quando o fígado está sobrecarregado, o corpo costuma dar alguns sinais de que algo não vai bem: dor do lado direito da barriga, inchaço abdominal, urina escura e até pele amarelada.

A lista de culpados vai além do excesso de peso, má alimentação e sedentarismo. O uso de certos medicamentos (como corticoides) e a predisposição genética também entram no radar.

Ignorar o problema pode ser perigoso. A gordura acumulada pode inflamar o órgão —quadro chamado de esteatoepatite—, provocar morte de células, cicatrizes internas (fibrose) e, em casos avançados, evoluir para cirrose ou câncer de fígado. Nos estágios mais graves, a única saída é o transplante.

A boa notícia é que o caminho para reverter (ou evitar) essa condição passa por escolhas cotidianas: alimentação equilibrada, exercícios regulares e controle do peso. Atividades aeróbicas —como caminhada, corrida ou bicicleta— por pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana, combinadas a treinos de força duas vezes na semana, ajudam a queimar gordura e manter o metabolismo sob controle.

A seguir, veja a alimentação adequada para melhorar a saúde de seu fígado.

Imagem: Getty Images

O que priorizar

  • Verduras, legumes, frutas e grãos integrais: fontes de fibras e antioxidantes que aliviam a sobrecarga do fígado.
  • Carnes brancas: as carnes brancas unem dois aspectos: são fontes proteicas com menor teor de gordura.
  • Clara de ovo: a parte transparente do ovo é rica em proteína. Uma omelete de claras pode dar alívio para o seu fígado
  • Café e chás: estudos sugerem que o consumo de chás e café (até 400 mg de cafeína por dia, ou 3 a 4 xícaras de café coado) contribui para menor progressão da fibrose hepática.
Imagem: Getty Images

O que evitar

  • Excesso de gordura animal: prefira cortes magros de carne, laticínios desnatados ou semi e queijos brancos.
  • Frituras: mesmo em óleos vegetais, o aquecimento torna o alimento prejudicial.
  • Ultraprocessados e embutidos: ricos em sódio, gordura e aditivos que inflamam o fígado.
  • Massas e pães: a restrição de carboidratos simples é fundamental --já que, com menos carbo, haverá menos glicose no fígado e, consequentemente, menos gordura. Portanto, restrinja o consumo de alimentos provenientes da farinha branca.
  • Bebidas alcoólicas: principal vilã das doenças hepáticas, pode acelerar o caminho para a cirrose. Se você já sofre de alguma condição no fígado, deve eliminar a bebida.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/11/2022 e 20/10/2022

