O que colocar e tirar do prato para reduzir a gordura no fígado

Discreto, mas indispensável, o fígado é um dos órgãos mais multitarefas do corpo humano. Ele fabrica proteínas, armazena glicose, produz colesterol e ainda secreta a bile — substância essencial para quebrar gorduras e eliminar toxinas.

Ter um pouco de gordura nesse órgão é natural. O problema surge quando essa quantidade ultrapassa 5% do volume total: é aí que aparece a esteatose hepática, popularmente chamada de gordura no fígado, uma das doenças hepáticas mais comuns da atualidade.

Sinais para ficar atento

Quando o fígado está sobrecarregado, o corpo costuma dar alguns sinais de que algo não vai bem: dor do lado direito da barriga, inchaço abdominal, urina escura e até pele amarelada.

A lista de culpados vai além do excesso de peso, má alimentação e sedentarismo. O uso de certos medicamentos (como corticoides) e a predisposição genética também entram no radar.

Ignorar o problema pode ser perigoso. A gordura acumulada pode inflamar o órgão —quadro chamado de esteatoepatite—, provocar morte de células, cicatrizes internas (fibrose) e, em casos avançados, evoluir para cirrose ou câncer de fígado. Nos estágios mais graves, a única saída é o transplante.

A boa notícia é que o caminho para reverter (ou evitar) essa condição passa por escolhas cotidianas: alimentação equilibrada, exercícios regulares e controle do peso. Atividades aeróbicas —como caminhada, corrida ou bicicleta— por pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana, combinadas a treinos de força duas vezes na semana, ajudam a queimar gordura e manter o metabolismo sob controle.

A seguir, veja a alimentação adequada para melhorar a saúde de seu fígado.

Imagem: Getty Images

O que priorizar

Verduras, legumes, frutas e grãos integrais: fontes de fibras e antioxidantes que aliviam a sobrecarga do fígado.

fontes de fibras e antioxidantes que aliviam a sobrecarga do fígado. Carnes brancas: as carnes brancas unem dois aspectos: são fontes proteicas com menor teor de gordura.

as carnes brancas unem dois aspectos: são fontes proteicas com menor teor de gordura. Clara de ovo: a parte transparente do ovo é rica em proteína. Uma omelete de claras pode dar alívio para o seu fígado

a parte transparente do ovo é rica em proteína. Uma omelete de claras pode dar alívio para o seu fígado Café e chás: estudos sugerem que o consumo de chás e café (até 400 mg de cafeína por dia, ou 3 a 4 xícaras de café coado) contribui para menor progressão da fibrose hepática.

Imagem: Getty Images

O que evitar

Excesso de gordura animal: prefira cortes magros de carne, laticínios desnatados ou semi e queijos brancos.

prefira cortes magros de carne, laticínios desnatados ou semi e queijos brancos. Frituras: mesmo em óleos vegetais, o aquecimento torna o alimento prejudicial.

mesmo em óleos vegetais, o aquecimento torna o alimento prejudicial. Ultraprocessados e embutidos: ricos em sódio, gordura e aditivos que inflamam o fígado.

ricos em sódio, gordura e aditivos que inflamam o fígado. Massas e pães: a restrição de carboidratos simples é fundamental --já que, com menos carbo, haverá menos glicose no fígado e, consequentemente, menos gordura. Portanto, restrinja o consumo de alimentos provenientes da farinha branca.

a restrição de carboidratos simples é fundamental --já que, com menos carbo, haverá menos glicose no fígado e, consequentemente, menos gordura. Portanto, restrinja o consumo de alimentos provenientes da farinha branca. Bebidas alcoólicas: principal vilã das doenças hepáticas, pode acelerar o caminho para a cirrose. Se você já sofre de alguma condição no fígado, deve eliminar a bebida.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/11/2022 e 20/10/2022