Novos iPhones 17 e o fininho iPhone Air: o que muda?

Na última terça-feira (9), a Apple anunciou sua nova linha de celulares. Durante o tradicional Apple Event, na sede da empresa na Califórnia (EUA), conhecemos o iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o novo iPhone Air.

Poucas surpresas ficaram guardadas, já que boa parte das mudanças já havia aparecido em vazamentos. Além do modelo fininho, chama a atenção o novo design das versões Pro, a tela com 120Hz de atualização para todos e os upgrades nas câmeras.

Conheça os destaques a seguir:

iPhone Air. Inaugura uma nova categoria de celulares ultrafinos da marca, mas com alto poder de fogo, já que chega com o processador A19 Pro, o mesmo dos novos modelos Pro e Pro Max.

O iPhone mais fino da história tem 5,6 mm de espessura e pesa 165g. A tela tem 6,5", a estrutura é de titânio e há apenas uma câmera de 48MP (com tecnologia "Fusion", que atua como wide e como teleobjetiva, com zoom 2x de qualidade óptica).

Câmera de selfie. Todos os modelos lançados usam um novo sistema de câmera frontal chamado "Center Stage", com resolução de 18 MP. Ele usa um sensor maior e quadrado, que permite alternar o campo de visão e mudar da vertical para a horizontal sem precisar girar o iPhone.

Câmera Center Stage tira selfies horizontais sem girar o celular Imagem: Divulgação/ Apple

iPhone 17 com 120Hz. O modelo de entrada agora tem uma tela de 6,3 polegadas (maior que as 6,1" do iPhone 16), mas essa não é a única e nem a principal mudança. Todos os modelos chegaram com tecnologia ProMotion, com taxas atualização de 1 a 120 Hz e Always On Display — até então exclusividade dos Pro.

Design renovado do Pro. O módulo de câmeras virou um "platô" retangular, pegando toda a largura do aparelho. A estrutura deixou de lado o titânio e agora é de alumínio, em um corpo único, o que ajuda na regulação térmica.

iPhone 17 Pro Imagem: Apple

Bateria maior. O 17 Pro Max recebeu a maior bateria da história do iPhone. Apesar de ainda não especificar a capacidade dela, a Apple aponta até 39 horas de reprodução de vídeo (eram 33 horas no 16 Pro Max).

O desempenho máximo é possível na versão que traz somente opção de eSIM, pois o espaço extra é usado para adicionar mais bateria. Modelos com bandeja para chip físico, como os comercializados no Brasil, perdem duas horas de duração de bateria, de acordo com a empresa.

Apenas eSIM no Air. Pelo espaço reduzido, o iPhone fininho não aceita cartões SIM físicos. Em todos os países, ele funcionará somente com "chip virtual" de operadora.

Cores do iPhone Air Imagem: Reprodução/Apple

Fim do iPhone Plus. O modelo básico com tela maior foi aposentado do portfólio da Apple, devido às baixas vendas. Quem gosta dele vai ter de se contentar com versões de anos anteriores, como o 16 Plus.

Preços no Brasil

Os novos modelos a ser vendidos por aqui no dia 16 de setembro.

iPhone 17 - R$ 7.999 (256 GB) / R$ 9.499 (512 GB)

iPhone Air - R$ 10.499 (256 GB) / R$ 11.999 (512 GB) / R$ 13.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro - R$ 11.499 (256 GB) / R$ 12.999 (512 GB) / R$ 14.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro Max - R$ 12.499 (256 GB) / R$ 13.999 (512 GB) / R$ 15.499 (1 TB) / R$ 18.499 (2 TB)

Linha 16 em oferta

