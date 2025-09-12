Cogumelos mágicos e mais: três novas drogas são identificadas no Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O SAR (Sistema de Alerta Rápido Sobre Drogas) identificou no primeiro semestre deste ano três novas substâncias em circulação no Brasil.

O que aconteceu

Três novas drogas foram identificadas no Brasil. O SAR, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou ontem um relatório semestral no qual constam as novas substâncias encontradas.

Duas delas foram encontradas em "cogumelos mágicos". As substâncias 4-OH-DET e 4-AcO-DET estavam em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse.

A terceira é um opióide sintético. O N-pirrolidino protonitazeno foi identificado no exame de um paciente que relatou ter consumido álcool e um comprimido.

Identificação aconteceu em Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Justiça, as novas substâncias foram reportadas pela Polícia Científica da Santa Catarina, com apoio da Polícia Federal.

Substâncias já haviam sido identificadas em outros países. As primeiras tinham sido registradas por países como Chile, Canadá e Bélgica. Já a última havia sido encontrada em lugares como Canadá, França e Alemanha.

Tempo entre notificação e inclusão nos sistemas nacionais foi de 19 dias. O Ministério da Justiça destacou o intervalo de menos de um mês como prova da agilidade do processo.