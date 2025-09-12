Nasdaq atinge recorde de fechamento conforme operadores aguardam reunião do Fed

Por Noel Randewich e Ragini Mathur

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq fechou em alta nesta sexta-feira e atingiu um recorde de fechamento, impulsionado pela Microsoft, em um pregão com resultados mistos, enquanto investidores aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana, quando é amplamente esperado que o banco central corte a taxa de juros para combater a desaceleração do mercado de trabalho.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação negativa de 0,05%, para 6.584,00 pontos. O Nasdaq ganhou 0,44%, para 22.139,46 pontos. O Dow Jones caiu 0,59%, para 45.834,56 pontos.