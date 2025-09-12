'Não vou deixar o legado dele morrer', diz viúva de Charlie Kirk

Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, disse que não vai deixar o legado do marido morrer. Ela fez um pronunciamento público hoje pela primeira vez após o assassinato de Charlie.

O que aconteceu

Erika Kirk disse que Charlie Kirk é um mártir e que não vai deixar seu legado morrer. Erika se pronunciou publicamente na noite de hoje pela primeira vez desde a morte do marido.

A turnê pelas universidades vai continuar. Segundo Erika, "The American Comeback Tour", a turnê que Charlie Kirk fazia por instituições de ensino ao redor de todo o país vai continuar. "Vai haver ainda mais turnês nos próximos anos", ela disse, sem especificar quem estará à frente do projeto.

Erika também afirmou que o programa de rádio vai continuar. Charlie Kirk apresentava o "The Charlie Kirk Show", um podcast também transmitido em cerca de 150 emissoras de rádio do país.

Ela disse que a voz de seu marido vai "soar mais alta". "E em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá e soará mais alta e mais claramente do que nunca, e sua sabedoria perdurará", falou.

Erika Kirk agradeceu o presidente Donald Trump e o vice JD Vance. À Trump, ela disse: "Meu marido te amava e sabia que você também o amava. A amizade de vocês era incrível. Você o apoiou muito, assim como ele a apoiou."

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.