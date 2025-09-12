Namorado, 'sugar daddy' e mais três são indiciados por morte de jovem trans

A Polícia Civil de São Paulo indiciou hoje cinco pessoas pelo assassinato da estudante trans da Unesp Carmen de Oliveira Alves, 26, morta em junho.

O que aconteceu

Polícia indiciou cinco pessoas por participação direta e indireta no crime. Veja quem são:

Marcos Yuri Amorim: namorado de Carmen, vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e supressão de documentos;

namorado de Carmen, vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e supressão de documentos; Roberto Carlos de Oliveira: PM da reserva, ele era amante de Yuri, e também vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, supressão de documentos, omissão de socorro e falso testemunho;

PM da reserva, ele era amante de Yuri, e também vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, supressão de documentos, omissão de socorro e falso testemunho; Wellington Fernando Ramires Adorno: amigo de Yuri, ele vai responder por favorecimento pessoal, supressão de documentos e fraude processual;

amigo de Yuri, ele vai responder por favorecimento pessoal, supressão de documentos e fraude processual; Paulo Henrique Messa: vizinho de Yuri, indiciado por ocultação de cadáver, falso testemunho e favorecimento pessoal;

vizinho de Yuri, indiciado por ocultação de cadáver, falso testemunho e favorecimento pessoal; Estéfani Pereira Guimarães: ex-namorada de Yuri, indiciada por falso testemunho

Caso foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. A promotoria vai decidir se aceita as provas colhidas pela polícia e oferece denúncia à Justiça, ou se solicita mais investigações.

Marcos Yuri e Roberto Carlos estão presos desde o dia 10 de julho. Os outros três indiciados vão responder pelas acusações em liberdade. O UOL tenta contato com as defesas deles.

Carmen relatou ameaças em áudio

Carmen de Oliveira Alves está desaparecida desde 12 de junho Imagem: Arquivo pessoal

Meses antes de ser morta, Carmen enviou áudios para uma amiga em que relatou ser ameaçada de morte por Marcos Yuri. Nas conversas, datadas de março deste ano, a vítima disse que não gostaria de entrar em detalhes, mas avisou à amiga que, caso ela sumisse repentinamente, foi porque Yuri a matou.

Carmen afirmou para a amiga que Yuri tinha armas em casa. "Acho que ele pode faze isso [me matar], tá? Ele tem arma, tem as coisas, falou que vai me matar e me jogar no rio, que ninguém vai me achar".

Na conversa com a amiga, ela disse não duvidar que Yuri fosse capaz de matá-la. "Ontem eu descobri um negócio em relação ao Yuri, confrontei ele e a gente brigou feio. Aí hoje eu vou lá na casa dele, e quando a gente briga assim é ameaça de morte. Então, se eu sumir, se acontecer alguma coisa comigo foi ele".

Carmen foi vista com vida pela última vez no dia 12 de junho. Na ocasião, ela desapareceu quando deixou o campus da Unesp em Ilha Solteira para ir à casa de Yuri. O corpo dela não foi achado, mas a polícia trata o caso como feminicídio.

Namorado confessou crime

Marcos Yuri confessou o crime no mês passado. Ele admitiu que Carmen foi morta no dia 12 de junho, após uma discussão entre os dois na casa dele.

Ele alegou que durante a discussão Carmen o teria ameaçado com uma faca. Yuri relatou que nesse momento empurrou a namorada, que caiu no chão da casa, bateu com a cabeça e ficou desacordada.

Após Carmen ficar inconsciente, Yuri alega que ligou para Roberto Carlos. O militar teria ido até sua residência e o ajudou a matar a jovem.

Roberto Carlos usou um objeto similar a uma barra de ferro para bater na cabeça de Carmen, ainda segundo Marcos Yuri. Na sequência, o militar teria pegado uma faca e cortado o pescoço da vítima.

No depoimento, Yuri também alegou que foi seu amante o responsável por ocultar o corpo de Carmen. De acordo com o delegado, Yuri explicou que Roberto Carlos enrolou o corpo da jovem em uma lona e levou até a beira do rio Paraná, que fica nas imediações de Ilha Solteira. Ele afirma que não ajudou a ocultar o corpo da namorada.

No mês passado, a defesa de Roberto Carlos disse que ele é inocente. Entretanto, o militar admitiu saber da morte de Carmen, mas culpou Yuri por todo o crime. A reportagem procurou novamente a defesa dele, mas não obteve retorno.

Carmen e Yuri viviam um namoro longe do público. Segundo a investigação, ela pressionava Yuri para tornar pública a relação, e teria descoberto supostas práticas ilícitas do companheiro. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Investigação aponta que Yuri recebeu apoio de Roberto Carlos para cometer o crime. A polícia afirma que o PM era "comparsa" de Marcos e "bancava os gastos dele" em uma relação típica de sugar daddy, em que o mais novo é sustentado pelo mais velho.

Família de Carmen pede por Justiça. Os parentes da jovem aguardam pela conclusão do caso, ao mesmo tempo em que seguem apreensivos para encontrar o corpo dela.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.