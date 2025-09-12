Topo

Notícias

Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental

12/09/2025 20h15

Com exibições até a terça-feira (16), a mostra Francos Diálogos - Cinema Francófono e Emergência Socioambiental apresenta oito filmes que abordam a crise climática, seu impacto sobre as pessoas e as formas com que elas se posicionam e reagem à crise climática. Filmes da França, Senegal, Guadalupe (arquipélago francês), Itália, Burkina Faso e Brasil compõem o panorama

As obras podem ser conferidas em sessões no Cinesesc, na Rua Augusta, no centro de São Paulo, e sua programação está disponível na página do Sesc, e mesclam clássicos como Alphaville (1965), de Jean Luck Godard, e o recente Dahomey (Mati Diop, França, Senegal, 2024), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim.

Notícias relacionadas:

O Brasil é tema e inspiração de dois dos filmes. A queda do céu (Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha, Brasil, França, Itália, 2024), traz uma reflexão urgente sobre o modelo predatório do sistema capitalista que ameaça o planeta e os povos indígenas, e é inspirada na obra de Davi Kopenawa Yanomami. O documentário Rios que voam (Aurélien Francisco Barros, França, 2017), por sua vez, explora o fenômeno atmosférico da umidade amazônica que influencia o clima global.

O ciclo tem ainda produções que dialogam com as crianças, como a animação O homem da lua (Stephan Schesch, França, Alemanha, 2012), baseada no livro infantil de Tomi Ungerer, e o filme O homem que plantava baobás (Michel K. Zongo, Burkina Faso, 2021), documentário que retrata a trajetória de um senhor que, ao longo de cinco décadas, cultivou mais de 4.500 árvores da espécie que é símbolo do continente.

Completando a seleção, o público poderá assistir ao documentário O homem vertigem - contos de uma cidade (Malaury Eloy Paisley, Guadalupe, 2017), obra que trata das transformações identitárias e territoriais em Guadalupe.

As sessões são gratuitas, com exceção de Dahomey e O homem que plantava baobás, que terão ingressos a preço popular a R$ 10. 

A programação se estende também ao Sesc Piracicaba, desta sexta-feira a 16 de setembro, onde parte dos títulos será exibida, incluindo A queda do céu, Dahomey, Solo vermelho, O homem da lua e Alphaville. 

As datas e horários de exibição podem ser consultadas no site da programação.

A mostra é parte da Temporada França - Brasil 2025, iniciada em agosto e que se estenderá até dezembro, celebrando os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. 

São mais de 300 eventos pelo Brasil, que segue três eixos temáticos principais: Democracia e globalização justa, Diversidade e diálogo com a África e Clima e transição ecológica. 

A programação completa da Temporada no Sesc São Paulo está disponível no site do Sesc.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Nos EUA, ministro de Taiwan adverte sobre "efeito dominó" se China tomar a ilha

Kim, da Coreia do Norte, diz que país vai apresentar sua política nuclear na próxima reunião do partido

Anthony Martial assina com Monterrey de Sergio Ramos

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

Rubio viaja para Israel em meio a tensões entre Otan e Oriente Médio

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,3 milhão; confira números

Médicos protestam em Buenos Aires contra vetos de Milei à saúde

Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 9,2 milhões; veja dezenas sorteadas

Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

Ninguém acerta Lotomania e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; confira dezenas