Morgan Stanley e Deutsche Bank projetam três cortes de juros nos EUA este ano

Por Joel Jose e Akriti Shah

(Reuters) - O Morgan Stanley e o Deutsche Bank esperam que o Federal Reserve promova cortes nas taxas de juros em todas as três últimas reuniões deste ano, após dados desta semana mostrarem pressões inflacionárias mais modestas.

As duas corretoras disseram em notas separadas nesta sexta-feira que agora esperam que o Fed corte as taxas em 25 pontos-base em cada uma de suas reuniões em setembro, outubro e dezembro. As instituições previam anteriormente um corte de 25 pontos-base em setembro e dezembro.

Espera-se que o Fed inicie um novo ciclo de flexibilização na reunião de política monetária da próxima semana -- o primeiro desde o corte de 25 pontos-base na taxa em dezembro de 2024 --, depois que dados recentes apontaram para uma desaceleração no mercado de trabalho.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que um corte na taxa era possível na reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro, citando os crescentes riscos do mercado de trabalho, mas alertando que a inflação continuava sendo uma ameaça.

O Morgan Stanley disse que as condições de mercado dão ao Fed espaço para avançar mais rapidamente em direção a uma postura política neutra.

De acordo com a corretora de Wall Street, o Fed provavelmente realizará quatro cortes consecutivos de 25 pontos-base nas taxas, começando na semana que vem e continuando até janeiro, com mais dois cortes projetados para abril e julho de 2026.

"Embora atualmente não tenhamos cortes adicionais nas taxas em nossa previsão para o próximo ano, dado que nossas previsões de inflação e mercado de trabalho são inconsistentes com taxas abaixo do neutro, os riscos estão distorcidos em direção a mais reduções em 2026", disse Matthew Luzzetti, economista-chefe dos EUA no Deutsche Bank.

Operadores estimaram uma chance de 95% de um corte de 25 pontos-base na taxa na próxima semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, com uma pequena chance de 5% de um corte maior, de 50 pontos-base.

Após um fraco desempenho trabalhista em agosto, o Standard Chartered surgiu como a única corretora prevendo um corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Fed neste mês, divergindo do consenso mais amplo.

(Reportagem de Joel Jose e Akriti Shah em Bengaluru)