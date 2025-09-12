Topo

Notícias

Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

12/09/2025 06h01

O popular ministro da Agricultura do Japão, Shinjiro Koizumi, decidiu apresentar sua candidatura para liderar o partido conservador que governa o país, entrando na disputa para ocupar o cargo de primeiro-ministro, informou a imprensa.

Embora alguns o considerem inexperiente, Koizumi também é visto como o ministro mais popular e fotogênico do gabinete. Aos 44 anos, ele é um dos favoritos para substituir o chefe de Governo conservador Shigeru Ishiba, que renunciou no domingo passado, após menos de um ano no poder. 

Koizumi, praticante de surfe, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, tem sido muito reservado sobre sua candidatura e afirmou apenas que deseja ouvir seus apoiadores em Yokosuka, perto a Tóquio, antes de tomar sua decisão.

"Quero tomar minha decisão final depois de ouvir os eleitores", disse em uma entrevista coletiva, ao ser questionado se buscará a liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o país.

Grande parte da imprensa japonesa, incluindo o Yomiuri Shimbun, jornal mais vendido no país, revelaram que o ministro já havia informado seus aliados que pretende disputar a eleição do partido em 4 de outubro. 

O partido governante decidiu organizar a eleição de sua presidência depois que Ishiba anunciou, no fim de semana passado, que renunciaria após duas derrotas em eleições nacionais no último ano.

O próximo líder do PLD deve, presumivelmente, se tornar o novo primeiro-ministro, já que o partido governante é a maior força no Parlamento, embora precise do apoio de outros partidos para formar a maioria.

Koizumi é considerado um dos dois principais prováveis candidatos, ao lado da nacionalista de linha dura Sanae Takaichi, 64 anos, que pode se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão. 

Takaichi deve anunciar oficialmente sua candidatura na próxima semana.

hih/aph/dhw/pb/avl/fp

© Agence France-Presse

Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

