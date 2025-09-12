Topo

Notícias

Minério de ferro tem novo ganho semanal com melhora na demanda da China e preocupação com oferta

12/09/2025 09h07

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro ficaram praticamente estáveis nesta sexta-feira e caminham para o terceiro ganho semanal consecutivo, impulsionados pela melhora na demanda da China e por preocupações com o fornecimento de projetos baseados na Guiné, embora os estoques elevados de minério e aço tenham limitado os ganhos.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,06%, a 799,5 iuanes (US$12,29) a tonelada. O contrato registrou um ganho semanal de 1,6%.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,54%, para US$106,05 a tonelada, mas registrou aumento de 1,2% até agora nesta semana.

A demanda por minério de ferro se recuperou conforme as siderúrgicas retomaram a produção após uma interrupção devido ao desfile militar em 3 de setembro, o que ajudou a sustentar os preços.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério, aumentou 5% em relação à semana anterior, atingindo a maior alta em três semanas, de 2,41 milhões de toneladas, em 11 de setembro, segundo dados da consultoria Mysteel.

No início desta semana, os preços ganharam impulso com maiores preocupações relacionadas ao fornecimento de minério proveniente do projeto Simandou, na Guiné, após relatos de que o governo local queria que a Rio Tinto construísse refinarias localmente.

Essa medida poderia limitar o volume de minério disponível para exportação.

A queda acentuada nos embarques do Brasil, importante fornecedor mundial, na primeira semana de setembro também impulsionou o sentimento de alta dos preços.

No entanto, os preços reduziram os ganhos a partir de quinta-feira, refletindo o aumento dos estoques de aço durante a temporada de pico de demanda.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas, diz agência Kyodo

Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos sob o olhar atento da Otan

Trump diz que alguém 'muito próximo' do suspeito do assassinato de Kirk o entregou

Fim de semana em SP deve ter clima mais frio, aponta previsão

Pai de homem que matou Charlie Kirk o entregou à polícia, diz Trump

Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

China: importação de frango deve cair 7% em 2026, informa USDA em Pequim

Homem é suspeito de matar ex e sogra a facadas na zona leste de SP

Iniciativa da ONU quer combater aumento de casos de suicídio nas Américas

Autoridades na RD Congo pedem permanência de Missão de Paz da ONU

Papa Leão diz aos bispos católicos para não esconderem alegações de abuso