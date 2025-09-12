Mesmo com pena menor, Cid ainda pode sofrer perda de patente

Mesmo condenado a uma pena de apenas dois anos, prevista em seu acordo de colaboração premiada, o tenente-coronel Mauro Cid ainda está sujeito a responder a um procedimento na Justiça Militar que pode levar à perda de sua patente.

O que aconteceu

O delator pediu retirada de tornozeleira e devolução de seus documentos. A defesa alega que ele já cumpriu tempo de pena previsto e que já poderia ficar livre de restrições.Ainda assim, ele pode responder a um procedimento administrativo-militar chamado de Conselho de Justificação. A iniciativa tem o objetivo de avaliar se conduta do oficial seria incompatível com sua patente, podendo levar à perda dela.

Procedimento tramita na esfera militar e tem etapas semelhantes a processo na Justiça. Cid poderá se defender, e a decisão final caberá ao comandante do Exército. Procurada, a defesa de Cid ainda não se manifestou sobre isso.

Como mostrou o UOL, todos os militares condenados estão sujeitos à perda de patente. No caso de Cid, como a pena é de somente dois anos, não caberia a chamada indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, ação movida pelo Ministério Público Militar perante o Superior Tribunal Militar e que pode levar à perda de patente dos militares condenados.

Essa ação, na Justiça Militar, ocorre somente depois do trânsito em julgado da sentença na Justiça comum. O UOL apurou que MPM deve acionar os militares condenados depois que o processo for concluído no STF e a Justiça Militar for acionada. Foram condenados com penas de mais de dez anos os seguintes generais da reserva: Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira. Além deles, também foi condenado o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Cid pediu aposentadoria do Exército. O tenente-coronel já deu entrada no requerimento que solicita a quota compulsória de transferência para a reserva. O pedido de Cid segue no Exército em análise.