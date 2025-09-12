Topo

Notícias

MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores

12/09/2025 15h16

Formação de professores

O programa tem o objetivo de fortalecer a formação continuada para o desenvolvimento profissional de docente de todo o país, oferecendo vagas em cursos de mestrado e doutorado profissionais, em diversas áreas do conhecimento. Os cursos são realizados por meio de uma rede nacional de universidades públicas com excelência reconhecida na área de formação de professores. A iniciativa também conta com a participação de instituições parceiras das sociedades científicas de diversas áreas, como a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a de Matemática (SBM).

O ProEB é uma das ações do programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo MEC, em janeiro de 2025, para valorizar os profissionais do magistério e qualificar os docentes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Acordo amplia presença da agricultura familiar nas refeições em hospitais universitários

Papuda, presídio temido por Bolsonaro, já recebeu vários políticos

'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

ONU aprova Declaração de Nova York e defende solução de dois Estados para Gaza

Quando Bolsonaro começa a cumprir a pena definida pelo STF?

Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

Bolsonaro pode recorrer da decisão do STF? Entenda os próximos passos

STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

EUA repetem que condenação de Bolsonaro se dá por 'perseguição e censura' de Moraes

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão