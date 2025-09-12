Topo

Notícias

Lula tem melhora na avaliação e recuo na desaprovação, diz Ipsos-Ipec

Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR
Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto Imagem: Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR

Maria Carolina Marcello;

Brasília

12/09/2025 09h32

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma melhora no índice de avaliação positiva, que avançou 5 pontos percentuais, enquanto a desaprovação recuou na mesma proporção, apontou pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira.

Segundo o levantamento, 30% dos entrevistados avaliaram a gestão Lula como "ótima/boa", parcela que na última rodada, em junho, era de 25%. Os que avaliam o governo como "ruim" ou "péssimo" são 38% agora. Em junho, eram 43%. Aqueles que consideram o governo "regular" são 31% agora, ante 29% da última vez.

"Os números de setembro indicam um respiro importante para o governo, revertendo a tendência de alta da avaliação negativa que marcou o primeiro semestre", disse a diretora da Ipsos-Ipec, Márcia Cavallari.

"A recuperação de 5 pontos na medida positiva é estatisticamente relevante e sugere que a percepção negativa pode ter atingido seu pico em junho."

Os entrevistados também avaliaram a maneira de governar de Lula. A aprovação subiu 5 pontos percentuais, de 39%, em junho, para 44% agora. A desaprovação caiu de 55% para 51%.

Lula segue bem avaliado nas fatias do eleitorado onde tradicionalmente acumula maior popularidade. Ele se sai melhor entre quem declarou ter votado nele, entre os nordestinos, os que possuem ensino fundamental, os de renda familiar mensal de até 1 salário mínimo e os católicos.

Ele tem índices de aprovação mais baixos entre quem afirma ter votado em Jair Bolsonaro, moradores da região Sul, os com mais renda, os que votaram em branco/nulo na última eleição e aqueles com Ensino Médio, além dos evangélicos.

A pesquisa foi realizada com 2.000 pessoas em 132 cidades do Brasil entre 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Coreia do Norte aprofunda repressão com mais vigilância e execuções, diz relatório da ONU

Trump diz que sua paciência com Putin está se esgotando

Trump anuncia que enviará a Guarda Nacional para Memphis para combater o crime

Trump diz que paciência com Putin está 'se esgotando rápido'

Indicados nas principais categorias do Emmy Awards

Líderes latino-americanos reagem à condenação de Bolsonaro; Milei mantém silêncio

França enfrenta risco de rebaixamento da nota da sua dívida

Lula tem melhora na avaliação e recuo na desaprovação, diz Ipsos-Ipec

Polônia afirma que incursões de drones russos não podem ter sido erro e contradiz Trump

Linha 4-Amarela segue com funcionamento parcial pelo quarto dia

Solicitantes de asilo vivem com medo das manifestações anti-imigração em Londres