Topo

Notícias

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

São Paulo

12/09/2025 07h34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na sexta-feira, 12, com ministros no Palácio da Alvorada. Às 9h, o chefe do Executivo recebe o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola.

Às 11h, Lula tem reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.

O presidente ainda deve se encontrar com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, às 15h. Este deve ser o último compromisso oficial do dia, conforme a agenda do Executivo.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

"Democracia brasileira segue ameaçada apesar de condenação de golpistas"

Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado após tiro

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'

Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas

Bolsonaro será preso? O que acontece após a condenação do ex-presidente

Supremo condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tramar golpe