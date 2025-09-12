Topo

Com prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões, veja números sorteados da Lotomania

12/09/2025 20h09

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2822.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 12-13-18-20-29-34-37-38-41-50-52-58-60-70-72-74-76-89-90-99.

O prêmio é de R$ 2.592.219,51.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

