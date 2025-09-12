Libanês que matou esposa e enteados tem histórico de violência doméstica

O libanês de 49 anos que matou a esposa brasileira e os dois enteados, em Chapecó (SC), ontem, possui histórico de violência doméstica.

O que aconteceu

Ramzi Mohsen Hamdar já foi investigado por agredir uma ex-companheira em 2022 e em 2023. O libanês também tinha medida protetiva que o impedia de se aproximar de uma filha — a idade dela não foi divulgada. As informações são do delegado do caso, Dirceu Silveira.

Polícia não esclareceu se a ex-companheira e os filhos de Ramzi são libaneses ou brasileiros. Ele morava no Brasil há pelo menos sete anos e trabalhava como motorista de aplicativo.

Além de violência doméstica, Hamdar também possui histórico por outros crimes. Ele tem registros policiais por ameaça, invasão de propriedade, desobediência a decisão judicial, injúria, calúnia, difamação.

Hamdar foi descrito como uma pessoa violenta. "As informações que a gente tem é de que se tratava de uma pessoa violenta. Tinha um histórico anterior de agressão de violência doméstica", disse o delegado.

Triplo homicídio

Ramzi Mohsen Hamdar matou a esposa e os dois enteados em SC Imagem: Reprodução

Ramzi Mohsen Hamdar é apontado pela Polícia Civil de Santa Catarina como responsável pelo triplo homicídio ocorrido ontem em Chapecó. De acordo com a investigação, ele matou a tiros a esposa, a brasileira Ingrid Iolly, 40, e os dois enteados: um adolescente de 15 anos; e uma menina de 11.

Triplo homicídio teria ocorrido após uma discussão entre o casal, ainda segundo a polícia. Na ocasião, ele também tentou matar a sogra, uma mulher de 65 anos e depois tirou a própria vida. A idosa foi socorrida e passou por cirurgia de emergência. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Os corpos foram encontrados pelo irmão da vítima, que acionou a Polícia Militar. O corpo de Ramzi estava no segundo andar da casa. Os cadáveres das vítimas fatais estavam em cômodos distintos.

Vizinhos disseram que ouviram gritos e barulhos de tiros vindos da casa. Ainda de acordo com a polícia, as testemunhas relataram ter ouvido mais de 20 disparos. No local, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380, que estava na mão de Ramzi.

Motivação para o triplo homicídio é desconhecida. No entanto, a investigação já descobriu que o casal enfrentava problemas financeiros e dificuldades no casamento. Vizinhos também disseram às autoridades que o casal mudou para a casa onde o crime ocorreu há cerca de seis meses e brigava com frequência.

Natural do Líbano, Ramzi morava no Brasil há pelo menos sete anos. Já o relacionamento dele com Ingrid teve início há pouco mais de um ano.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, o órgão informou que busca elucidar as circunstâncias que motivaram o crime.