Topo

Notícias

Lamborghini e BMW são apreendidas em operação contra racha em vias de SP

São Paulo

12/09/2025 14h49

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma Lamborghini e uma BMW em operação realizada na manhã desta sexta-feira, 12. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois veículos esportivos seriam usados para praticar rachas nas vias da capital paulista.

A disputa é considerada um crime de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Além da sanção penal, que pode incluir detenção, o infrator pode sofrer a suspensão ou proibição de dirigir.

Conforme apurou o Estadão, um dos alvos da operação é o influenciador Gabriel Ciate, conhecido como GB Ciate. A defesa dele não foi localizada. A ação foi realizada por policiais do 15° Distrito Policial, no Itaim Bibi, para onde os carros foram levados.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

Brasil apresenta fundo de florestas em Nova York a líderes mundiais para angariar apoio e recursos

'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Idoso morre após ser atacado por 4 pitbulls no RS

Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Otan lança operação para proteger Polônia de drones russos

Antonio Rüdiger sofre lesão muscular na coxa

ONU prorroga por um ano embargo de armas a Darfur, no Sudão

Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no STF: 'Parabéns'