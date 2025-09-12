Topo

Kremlin diz que negociações entre Rússia e Ucrânia estão paradas e acusa Europa de dificultá-las

12/09/2025 08h09

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que houve uma pausa nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e acusou os países europeus de atrapalharem um processo ao qual, segundo ele, Moscou continua aberto.

"Os canais de comunicação estão em vigor e funcionando. Nossos negociadores têm a oportunidade de se comunicar por meio desses canais. Mas, por enquanto, talvez seja mais correto dizer que há uma pausa", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

"O lado russo continua pronto para seguir o caminho do diálogo pacífico. Mas o fato de os europeus estarem impedindo isso é de fato verdade", disse Peskov.

(Reportagem da Reuters)

