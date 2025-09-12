Topo

Kim, da Coreia do Norte, diz que país vai apresentar sua política nuclear na próxima reunião do partido

12/09/2025 20h58

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse que o país apresentará uma política de avanço conjunto das armas nucleares e do poderio militar convencional durante o próximo congresso de seu partido, informou a mídia estatal KCNA no sábado (ainda sexta-feira em Brasília).

Ao inspecionar os centros de pesquisa de armas na quinta e sexta-feira, Kim disse que "o 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia apresentará a política de impulsionar simultaneamente a construção de forças nucleares e forças armadas convencionais no campo da construção da defesa nacional", disse a KCNA.

Kim também supervisionou na sexta-feira um exercício de tiro das Forças Armadas norte-coreanas e inspecionou o local de construção de um hospital, informou a KCNA.

A enxurrada de atividades domésticas de Kim ocorre após sua visita a Pequim no início do mês para evento multilateral e reuniões com líderes como o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin, que elevaram seu perfil internacional.

Enquanto isso, um comentário da KCNA criticava duramente um exercício militar de simulação em conjunto pelos EUA e pela Coreia do Sul previsto para a semana que vem, chamando-o de "exercício de guerra nuclear" e afirmando que ele justifica o avanço da postura nuclear da Coreia do Norte.

(Reportagem de Joyce Lee)

