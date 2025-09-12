Topo

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

12/09/2025 12h41

A Lavagem da Igreja de la Madeleine, a maior festa popular afro-brasileira de Paris, acontece no próximo domingo (14). Neste ano em que a França e o Brasil comemoram 200 anos de relações diplomáticas, o cortejo de blocos de percussão e baianas será puxado pelo Olodum e terá participação do cantor baiano Jau. 
 

O reencontro de Jau com o Olodum na festa popular ganha contornos ainda mais simbólicos, pois foi com o grupo que ele iniciou sua trajetória musical.

"Eu comecei minha carreira no Olodum, já viajei o mundo inteiro com eles. Ter a oportunidade de dividir o palco da Madeleine com o Olodum é sensacional. Estou em casa, com os amigos, com a banda que é o meu útero e que me pariu", afirmou o cantor em entrevista à RFI.

Nesta 27?ª edição da Lavagem de la Madeleine, Jau será acompanhado por uma banda base de cerca de oito músicos, que também tocarão com outros artistas convidados, como Armandinho Macêdo e Robertinho. Segundo ele, tudo está ensaiado e preparado para uma apresentação vibrante: "Está tudo muito lindo para a gente fazer uma entrega maravilhosa."

Mais do que uma performance musical, a Lavagem da Igreja de la Madeleine representa, para Jau, uma oportunidade de diálogo cultural. Ele destaca a abertura da França à cultura afro-brasileira, afro-baiana e a muitos países do continente africano, como Senegal e Costa do Marfim.

"A França talvez seja o país europeu que mais abre as portas para a cultura afro. Não só a afro-brasileira, mas também uma abertura gigante para a cultura dos países africanos. A França talvez seja o país europeu que mais abra as portas para essa cultura afro-mundial", afirma. 

Após a apresentação em Paris, Jau segue para Lisboa, onde participa de outro evento cultural, antes de retornar ao Brasil. Lá, ele continua envolvido em projetos como o "Pôr do Jau", que percorre o país com shows ao pôr do sol, e gravações audiovisuais no Pelourinho, exaltando a beleza e a força da música baiana.

