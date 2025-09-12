Japão atinge recorde de quase 100 mil centenários - País asiático tem mais de 99 mil pessoas com mais de 100 anos - quase 90% delas mulheres, segundo dados oficiais. Os números, porém, também evidenciam a crise demográfica do país.O número de centenários no Japão atingiu um novo recorde, ultrapassando a marca de 99 mil, informou o governo, dias antes do feriado do Dia do Respeito aos Idosos, em 15 de setembro.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do país, há um recorde de 99.763 pessoas com 100 anos ou mais no arquipélago até o momento, um aumento de 4.644 em relação ao ano anterior, um número que aumentou continuamente nos últimos 55 anos.

Muito mais mulheres centenárias

As mulheres representam 88% do total de centenários, totalizando 87.784 – o número de japoneses homens centenários é de 11.979.

A pessoa mais velha no Japão é Shigeko Kagawa, uma mulher de 114 anos da cidade de Yamatokoriyama, na província de Nara (oeste), perto de Kyoto. Ela é a sexta pessoa mais velha do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa em Gerontologia, que monitora centenários em vários países.

De acordo com o ministério, Kagawa permaneceu ativa após completar 80 anos como obstetra-ginecologista e clínica geral.

"Caminhar bastante durante as visitas domiciliares fortaleceu minhas pernas, que são a fonte da minha vitalidade atual", disse Kagawa no comunicado. Ela ainda enxerga bem, então passa os dias assistindo televisão, lendo jornal e fazendo caligrafia.

O homem mais velho do país asiático é Kiyotaka Mizuno, de 111 anos, morador da cidade de Iwata, em Shizuoka (região central do Japão).

A pessoa mais velha do mundo é a britânica Ethel Caterham, que completou 116 anos em agosto, meses após o título ter sido passado a ela após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas.

Concentração de centenários

O Japão atingiu uma média de 80,58 centenários a cada 100 mil habitantes. Por província, Shimane, no oeste do país, lidera a lista, com uma média de 168,69 centenários a cada 100 mil habitantes.

Quando esses dados começaram a ser coletados, em 1963, havia 153 centenários no Japão. Em 1981, o número ultrapassou 1.000 e, em 1998, ultrapassou 10 mil, um aumento na longevidade que os especialistas atribuem principalmente ao desenvolvimento de tecnologias e tratamentos médicos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa de vida das mulheres japonesas é de 87,13 anos e dos homens, de 81,09 anos.

"Emergência silenciosa"

Os números destacam a crise demográfica que afeta a quarta maior economia do mundo, à medida que sua população envelhece e diminui. O aumento da população idosa está causando custos exorbitantes com assistência médica e social, com uma força de trabalho cada vez menor para cobri-los.

Dados oficiais de agosto mostraram que a população japoneses diminuirá em um número recorde (mais de 900 mil pessoas) até 2024.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba chamou a situação de "emergência silenciosa" e prometeu medidas favoráveis ??às famílias, como horários de trabalho mais flexíveis e creches gratuitas, para tentar reverter a tendência.

No entanto, os esforços do governo para conter o declínio e o envelhecimento da população ainda não produziram resultados significativos.

(EFE, AFP)