Jamil: Governo brasileiro suspeita que EUA possam aplicar 'sanção coletiva'

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) gerou reações rápidas e duras do governo dos Estados Unidos, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL. Ele destacou que o governo Lula (PT) já se prepara para eventuais novas retaliações vindas da Casa Branca.

Donald Trump e aliados classificaram a decisão como 'terrível', enquanto o secretário de Estado Marco Rubio ameaçou tomar medidas de retaliação. O Departamento de Estado chamou o momento de 'mais sombrio em 200 anos' das relações bilaterais.

Obviamente, houve várias reações quase de uma forma imediata após a condenação. Primeiro, com Donald Trump, mas depois o próprio Marco Rubio foi às redes sociais para fazer uma ameaça justamente ao Brasil. Depois disso, nós tivemos ainda o Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado, hoje pela manhã.

Ainda hoje pela manhã, mais um escritório dentro do Departamento de Estado também falou que é o momento mais sombrio em 200 anos das relações entre os dois países e que isso não seria tolerado. O que eles não colocam ali é que, obviamente, seria o mais sombrio por conta de uma crise aberta pelos americanos. Mas esse é um outro debate nessa história. Jamil Chade, colunista do UOL

Segundo Jamil, o governo brasileiro já se prepara para retaliações, mas não está claro se as sanções vão atingir apenas autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, ou se terão impacto econômico mais amplo.

O fato é que o governo brasileiro se prepara já para algum tipo de retaliação, de sanção, de medida, de tarifa. Não se sabe exatamente de que forma elas virão, mas o governo brasileiro se prepara, sim, para algum tipo de reação. A questão é saber se ela será localizada ou focada em Alexandre de Moraes e nos outros ministros do STF que votaram ao lado dele, ou se virá alguma coisa mais ampla para o país em termos econômicos.

A punição coletiva é um termo que tem começado a ser usado inclusive no governo. Ela basicamente faz aqueles que não têm nenhuma relação com isso pagar, com obviamente essa insatisfação do governo americano em relação a Jair Bolsonaro. É todo esse contexto que ainda marca a relação entre Brasil e Estados Unidos. Jamil Chade, colunista do UOL

Carla Araújo: Julgamento mostra força do Judiciário mesmo sob pressão

A colunista avalia que o julgamento de Bolsonaro, conduzido com ampla defesa e provas, simboliza a independência do Judiciário brasileiro, mesmo sob ameaças e sanções dos EUA.

É importante vermos a repercussão não só nos EUA, mas em outros países também, do marco que foi e que está sendo esse julgamento. O processo andou mesmo com as ameaças de Donald Trump e com as sanções. Mostramos um Judiciário independente, que manteve o seu trabalho com a devida condução do processo legal em todas as fases em andamento. Carla Araújo, colunista do UOL

