Israel rejeita declaração da Assembleia Geral da ONU sobre solução de dois Estados

12/09/2025 13h59

(Reuters) - Israel rejeitou nesta sexta-feira a votação esmagadora da Assembleia Geral das Nações Unidas para endossar uma declaração que delineia os passos para uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinos.

"Mais uma vez, ficou provado o quanto a Assembleia Geral é um circo político descolado da realidade: nas dezenas de cláusulas da declaração endossada por essa resolução, não há uma única menção de que o Hamas é uma organização terrorista", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, em um post no X nesta sexta-feira.

(Reportagem de Maayan Lubell)

