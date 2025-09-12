Israel intensifica ataques na Cidade de Gaza enquanto muitos moradores se recusam a sair

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Ataques israelenses mataram pelo menos 40 palestinos na Faixa de Gaza nesta sexta-feira, disseram autoridades de saúde locais, a maioria deles na Cidade de Gaza, onde muitos moradores permanecem apesar das ordens de evacuação israelenses, porque não têm para onde ir.

Israel declarou sua intenção de assumir o controle total da cidade em ruínas, onde cerca de um milhão de pessoas estão abrigadas, como parte de seu plano para eliminar o grupo militante Hamas. O país tem intensificado seus ataques, disseram moradores.

"As explosões não pararam desde ontem", disse Adel, de 60 anos, pai de dois filhos e morador da Cidade de Gaza, perto do campo de refugiados de Beach. Ele não quis revelar seu nome completo por motivos de segurança.

"Muitas famílias deixaram suas casas, e é isso que a ocupação quer", disse ele à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo. "Com esses bombardeios, eles estão dizendo às pessoas: 'Ou vocês deixam sua área ou morrem lá'".

Testemunhas disseram que pelo menos 15 casas dentro do acampamento de Beach foram atingidas por ataques aéreos, e o exército israelense ligou para os ocupantes de outras casas, avisando que ataques às suas residências eram iminentes. Eles agora lutavam para sair, e os vizinhos temiam que suas próprias casas fossem danificadas.

Fontes médicas disseram que 14 civis foram mortos em um único ataque a uma casa na área de Al-Tuwam, no norte da cidade.

Vários ataques mortais atingiram alvos no sul do território, para onde algumas pessoas que fugiam do bombardeio da Cidade de Gaza estavam indo.

Amjad Al-Shawa, chefe da Rede de ONGs Palestinas, que faz a ligação com a ONU e grupos de ajuda internacional, disse à Reuters que estima-se que 10% das pessoas na Cidade de Gaza tenham saído desde que Israel anunciou seu plano de assumir o controle da cidade, há um mês.

ISRAEL AMPLIA PASSAGEM PARA MAIS CAMINHÕES DE AJUDA

O exército israelense informou ter iniciado a expansão de uma área no sul da Faixa de Gaza que chama de "Travessia 147", a fim de aumentar o volume de ajuda humanitária que entra em uma zona humanitária designada. A medida visava receber a população que deixava a região norte, afirmou.

"Deve-se enfatizar que, após a conclusão, a capacidade de entrada da travessia aumentará para 150 caminhões por dia -- o triplo do nível atual, permitindo assim maior entrada de ajuda, com ênfase em alimentos", disse o exército em um comunicado.

A ONU e muitos governos estrangeiros, incluindo aqueles de países tradicionalmente aliados a Israel, condenaram a ordem de evacuação da Cidade de Gaza, pediram um cessar-fogo e criticaram duramente as condições na zona humanitária.

O ataque militar de Israel a Gaza matou mais de 64.000 pessoas, a maioria civis, de acordo com autoridades de saúde locais, causando uma crise de fome e um desastre humanitário mais amplo. A ofensiva reduziu grande parte do enclave a escombros.

O Ministério da Saúde do território disse que pelo menos 411 pessoas, incluindo 142 crianças, morreram de desnutrição e fome no enclave.

A guerra foi desencadeada por ataques liderados pelo Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, nos quais 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas e outras 251 foram feitas reféns, de acordo com contagens israelenses.

Na sexta-feira, a polícia israelense disse que um agressor de uma área palestina da Cisjordânia foi preso após realizar um ataque a facadas contra hóspedes de um hotel em um kibutz perto de Jerusalém.

O serviço de ambulância de Israel disse que duas pessoas foram levadas ao hospital.

(Reportagem adicional de Ali Sawafta em Ramallah e Ronen Zvulun em Jerusalém; texto de Estelle Shirbon)