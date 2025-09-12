Topo

Israel classifica como 'vergonhosa' decisão da ONU sobre Estado palestino

12/09/2025 19h34

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) votou a favor, por ampla maioria, para a criação de dois Estados entre Israel e o território palestino. O governo israelense classifica a decisão como "vergonhosa".

O que aconteceu

A resolução recebeu 142 votos a favor e 10 contra, enquanto 12 países se abstiveram. Apesar da decisão favorável à Palestina, o documento assinado hoje exclui o Hamas do governo e apela ao movimento que entregue suas armas.

Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que a criação do Estado palestino é 'vergonhosa'. E afirma que a decisão encoraja o Hamas a "continuar a guerra".

"Israel rejeita categoricamente a decisão da Assembleia Geral da ONU", que é uma "decisão vergonhosa", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Oren Marmorstein, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, no X

Documento critica os ataques a Israel em 7 de outubro de 2023. Mas também condena as ofensivas de Israel contra pessoas inocentes e infraestrutura civil na região, o cerco e a fome, "que resultaram em uma catástrofe humanitária devastadora e uma crise de proteção".

A declaração de sete páginas é o resultado de uma conferência internacional realizada na ONU em julho. Israel e Estados Unidos boicotaram o evento.

