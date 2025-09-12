Topo

Inundações deixam 23 mortos na Indonésia

12/09/2025 06h26

O número de mortos nas inundações na Indonésia subiu nesta sexta-feira para 23, informaram os serviços de emergência, que também relataram cinco pessoas desaparecidas.

As chuvas torrenciais que começaram na terça-feira provocaram inundações e deslizamentos de terra nas ilhas de Bali e Flores. 

As autoridades de Bali decretaram um período de emergência de sete dias a partir de quarta-feira. 

O balanço das inundações nesta ilha era de 18 mortos nesta sexta-feira, segundo Suharyanto, diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres que, como a maioria dos indonésios, tem apenas um nome. 

"Dezoito pessoas foram encontradas mortas e duas continuam desaparecidas", declarou. O balanço divulgado na quinta-feira citava 14 falecidos.

Na ilha de Flores, situada 800 km ao leste de Bali, as chuvas deixaram cinco mortos e as operações de resgate são dificultadas pela quantidade de materiais arrastados pela inundação.

A Indonésia é propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra durante a temporada de chuvas, que geralmente vai de novembro a abril. No entanto, as fortes precipitações também podem ocorrer fora deste período.

A mudança climática também aumentou a intensidade das tempestades, resultando em chuvas mais intensas, inundações repentinas e ventos mais violentos.

