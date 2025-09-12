Topo

Inter de Milão visita Juventus pela 3ª rodada da Serie A

12/09/2025

O início de Cristian Chivu no comando da Inter de Milão não foi totalmente convincente, mas o ex-zagueiro 'nerazzurro' terá a oportunidade de se redimir neste sábado (13), no jogo de maior destaque da terceira rodada da Serie A, contra a Juventus, em Turim.

Independentemente de seu currículo, seu histórico de títulos e sua experiência, qualquer técnico que sucedesse Simone Inzaghi teria que lidar com as comparações.

Porque não é uma tarefa fácil substituir o homem que deu à Inter o 20º Scudetto de sua história em 2024 e que levou o time à final da Liga dos Campeões da Uefa duas vezes (2023 e 2025), antes de viajar para a Arábia Saudita poucos dias após a dolorosa derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da principal competição da Europa.

- Plano B e sem experiência -

E menos ainda quando o novo técnico é visto como um Plano B (a Inter queria Cesc Fàbregas, mas o Como se opôs à sua saída) e inexperiente (13 jogos como técnico interino do Parma na temporada passada).

Chivu ainda não conta com a aprovação da torcida da Inter, que tem se mostrado cética desde o anúncio de sua nomeação.

Com o romeno já no comando, a Inter perdeu nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos (2 a 0 para o Fluminense).

Depois, a equipe de Lautaro Martínez começou a temporada na Serie A com uma vitória de 5 a 0 sobre o Torino, mas a euforia inicial evaporou após a derrota, uma semana depois, em casa, para a Udinese (2 a 1).

"Ainda estamos em construção. Precisamos continuar trabalhando e encontrar a motivação para ver o que esta temporada pode nos oferecer", explicou Chivu.

E depois dessa derrota para a Udinese, muitos de seus jogadores titulares se juntaram às respectivas seleções, deixando o treinador com pouco tempo de preparação para a partida contra a Juventus e a estreia na Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro, diante do Ajax.

--- Programação da 3ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

(10h00) Cagliari - Parma

(13h00) Juventus - Inter

(15h45) Fiorentina - Napoli

- Domingo:

(07h30) Roma - Torino

(10h00) Pisa - Udinese

Atalanta - Lecce

(13h00) Sassuolo - Lazio

(15h45) Milan - Bologna

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Cremonese

(15h45) Como - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3

3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Inter 3 2 1 0 1 6 2 4

7. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2

8. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

10. Bologna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Genoa 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

19. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

