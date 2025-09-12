Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no cronograma.

Como será o pagamento

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.

Para confirmar a data correta do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. As informações completas também estão disponíveis no portal Meu INSS e no aplicativo, acessados com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.

Além da consulta ao extrato de pagamento, pelo Meu INSS o usuário pode verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma, acessando-os pela barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo