Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no cronograma.
Como será o pagamento
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.
Para confirmar a data correta do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. As informações completas também estão disponíveis no portal Meu INSS e no aplicativo, acessados com CPF e senha do Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.
Além da consulta ao extrato de pagamento, pelo Meu INSS o usuário pode verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma, acessando-os pela barra de pesquisa.
Calendário de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10