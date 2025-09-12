Índices acionários na Europa caem com recuo de setor da saúde; França em foco

Por Johann M Cherian

(Reuters) - As bolsas de valores da Europa caíam em negociações agitadas nesta sexta-feira, com destaque para a queda nas ações do setor da saúde, enquanto os investidores também se preparavam para o veredicto da Fitch sobre a classificação de crédito da França no final do dia.

Os papéis da empresa farmacêutica suíça Novartis perdiam 2,6% após rebaixamento da recomendação da Goldman Sachs, citando o aumento da concorrência dos genéricos.

O índice do setor do luxo também caía 1%, com as ações da LVMH e da Richemont caindo 0,5% e 1,6%, respectivamente, depois de a corretora UBS ter dito que este era seu "setor menos preferido".

No entanto, numa base semanal, o índice de referência das ações europeias estava a caminho da sua primeira subida em três semanas, depois de os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, na quinta-feira, terem cimentado as expectativas do mercado de um corte dos juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

"Os EUA estão enfrentando um mercado de trabalho mais fraco que está agora se sobrepondo ao impacto inflacionista das tarifas", disse Craig Cameron, gestor de carteiras do Templeton Global Equity Group.

"Portanto, há obviamente vários fatores diferentes pressionando e puxando por isso, mas a nossa expectativa é de pelo menos um corte nas taxas em setembro."

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,31%, a 9.326 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,30%, a 23.632 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,44%, a 7.789 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,06%, a 42.405 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,43%, a 1.255 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,10%, a 7.747 pontos.

(Por Tristan Veyet em Gdansk e Johann M Cherian em Bengaluru)