Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro

A imprensa internacional repercutiu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Os jornais destacaram o ineditismo da decisão, que confronta o histórico de golpes militares do País, mas relembraram que, embora condenado, Bolsonaro seguirá no centro do debate político brasileiro, em meio às articulações no Congresso por um perdão que possa alcançá-lo. A possibilidade de uma anistia ao ex-presidente foi rebatida por ministros do STF durante o julgamento.

O jornal The New York Times, dos Estados Unidos, destacou que a condenação do ex-presidente é uma "decisão histórica" no Brasil. "Em pelo menos 15 golpes militares ou tentativas desde que o Brasil derrubou sua monarquia, em 1889, esta é a primeira vez que os líderes dessas conspirações foram condenados", afirmou o jornal. Segundo o Times, a condenação também sela o destino de Bolsonaro, deixando o campo político de direita "sem um líder claro".

O jornal ainda relembrou as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, mas afirmou que o País "se manteve firme" na condução do processo. "O governo Trump deixou claro que está pronto para continuar a luta", disse a publicação.

O jornal El País, da Espanha, também destacou que, apesar de "forte pressão" dos Estados Unidos, o julgamento contra o ex-presidente e aliados foi concluído. "Nestes tempos amargos para a democracia global, o veredicto do Brasil envia uma mensagem poderosa para o resto do mundo: a Justiça pode punir aqueles que minam a ordem constitucional e as instituições", afirmou o jornal espanhol.

"No entanto, pode ser uma vitória temporária. Aliados de Bolsonaro pisaram no acelerador para que o Congresso aprove uma anistia que liberte o ex-presidente e outros condenados pela tentativa de golpe", completou a publicação.

A condenação do ex-presidente também foi destaque no The Wall Street Journal. Segundo a publicação, o julgamento ocorreu em meio a "opinião pública profundamente dividida". O jornal destacou a campanha por sanções ao País promovida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, descrito como um "lobista na Casa Branca", mas relembrou que, segundo mensagens obtidas por uma investigação da Polícia Federal, as tarifas adicionais contra produtos do Brasil "provocaram brigas internas na própria família Bolsonaro.

O Le Monde, da França, destacou a condenação como causa de uma "crise sem precedentes entre a principal potência da América Latina e os Estados Unidos", repercutindo a declaração de Donald Trump de que o processo contra o ex-presidente brasileiro era "muito parecido com o que tentaram fazer comigo". "Esta é a primeira vez que um ex-chefe de Estado teve que responder a tais acusações, em um país ainda assombrado pela memória da ditadura militar", disse o jornal francês.

O The Guardian, do Reino Unido, destacou que, apesar da condenação de Bolsonaro, paira no Brasil "a percepção de que seu movimento político continua vivo". "Alguns temem que o questionamento da competência do STF sobre o caso possa abrir a porta para desafios legais e até mesmo a anulação do julgamento no futuro", observou o jornal britânico, relembrando a articulação no Congresso para aprovar uma anistia aos mandantes e executores dos atos de 8 de janeiro de 2023.

O Clarín, da Argentina, afirmou que, "aos 70 anos, Bolsonaro enfrenta a perspectiva de passar o resto de seus dias na prisão ou em prisão domiciliar".

Além de Bolsonaro, seis dos oito réus do núcleo crucial receberam penas pesadas. Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil) foi condenado a 26 anos em regime inicial fechado; Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), a 24 anos em regime inicial fechado; Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), a 24 anos em regime inicial fechado; Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), a 21 anos em regime inicial fechado; Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), a 19 anos em regime inicial fechado; Alexandre Ramagem, 16 anos e 1 mês, em regime inicial fechado. O tenente-coronel Mauro Cid recebeu uma pena de 2 anos em regime aberto.