Bala achada em arma que matou Kirk tinha mensagem: 'Fascista, pegue isso'

Foto de Tyler Robinson, que confessou matar Charlie Kirk, após prisão Imagem: FBI
12/09/2025 11h06

O homem que matou o ativista Charlie Kirk na quarta-feira em uma universidade de Utah, nos Estados Unidos, foi identificado como Tyler Robinson, um jovem de 22 anos.

O que aconteceu

Homem foi entregue pelo pai após foto dele ser divulgada pelo FBI nas redes sociais A princípio, o órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador, mas, horas depois, fotos e vídeos de uma "pessoa de interesse" foram publicadas.

Ele confessou o crime ao pai, que acionou um pastor para ajudar com a negociação com a polícia. "Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou o governador de Utah, Spencer Cox.

Tyler ficou "mais político" nos últimos anos e comentou com familiares sobre ida de Charlie Kirk a Utah pouco antes do crime. Segundo o governador, familiares afirmaram que, durante um jantar de família, Robinson disse que Kirk era "cheio de ódio e espalhava o ódio".

Estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase: "Ei, fascista, pegue isso!", afirmou o governador. Segundo ele, outras duas frases foram encontradas em uma munição não disparada: "Se você está lendo isso, você é gay" e "Bella Ciao", uma aparente referência à música de mesmo nome, hino de resistência contra o fascismo de Mussolini na Itália.

Rifle usado no assassinato foi uma Mauser 98, adaptada para calibre 30.6, segundo a polícia. Entre outras mensagens deixadas por Tyler no armamento estavam uma sequência de seta para cima, outra para a direita e três para baixo, que seriam os movimentos para soltar uma bomba em um jogo de videogame.

O jovem enviou mensagens em um grupo falando sobre recuperar um rifle, afirmou governador. Um colega de quarto de Tyler teria mostrado as mensagens à polícia. Na conversa, além de mencionar que a arma estava em um arbusto, Robinson afirmou que ela era "única" e tinha mensagens gravadas.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas foram analisadas pela equipe forense e ajudaram na identificação do suspeito.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

