Ibovespa recua nos primeiros negócios após máximas e com ameaça dos EUA no radar

12/09/2025 10h13

(Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira com movimentos de realização de lucros após renovar máximas na véspera, com investidores também analisando declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos de que o país "responderá adequadamente" à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,4%, a 142.578,60 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, declinava 0,61%.

Na véspera, o Ibovespa renovou máximas históricas, testando o patamar dos 144 mil pontos pela primeira vez, puxado principalmente pelas ações de bancos, depois que dados econômicos dos Estados Unidos referendaram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

(Por Paula Arend Laier)

