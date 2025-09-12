Topo

Notícias

Ibovespa fecha em queda com ajustes após máximas à espera do Fed

12/09/2025 17h06

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas na véspera, em pregão também marcado por expectativas para o possível primeiro corte de juros nos Estados Unidos em nove meses, na próxima semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,53%, a 142.397,01 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 142.240,7 pontos na mínima e 143.202,09 pontos na máxima do dia. Na semana, acumulou declínio de 0,17%, enquanto, no mês, ainda sobe 0,69%.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$14,6 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Detenção, reclusão e prisão: entenda diferenças na sentença de Bolsonaro

Fios de cabelo de Carlo Acutis estão expostos em faculdade em Bauru (SP)

Ainda sem convencer, City e United fazem dérbi pela 4ª rodada do Inglês

Ex-ministro do STF critica Barroso e defende anistia: 'Postura extravagante'

Festival na Bélgica barra orquestra alemã liderada por maestro israelense

Mesmo com pena menor, Cid ainda pode sofrer perda de patente

Inter de Milão visita Juventus pela 3ª rodada da Serie A

Câmara autoriza a realização de concurso público

Polícia pede prisão de médico por procedimento nos glúteos que matou jovem

EUA se juntam a aliados ocidentais para chamar atenção da Rússia sobre incursão de drones na Polônia

Leão de 160 kg faz ressonância magnética e exige equipe de 12 profissionais