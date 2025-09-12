Ibovespa fecha em queda com ajustes após máximas à espera do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas na véspera, em pregão também marcado por expectativas para o possível primeiro corte de juros nos Estados Unidos em nove meses, na próxima semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,53%, a 142.397,01 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 142.240,7 pontos na mínima e 143.202,09 pontos na máxima do dia. Na semana, acumulou declínio de 0,17%, enquanto, no mês, ainda sobe 0,69%.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$14,6 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)