Topo

Notícias

IBGE informa que serviços estão 18,5% acima do nível pré-pandemia

Rio

12/09/2025 11h35

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor funcionava em patamar 18,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em julho, os transportes operavam 21,8% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 32,9% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,6% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas

Após alta em julho, frete fica mais barato em agosto, aponta IFR

Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

Estudante da USP assassinada em abril recebe diploma póstumo de mestrado

Após protestos que deixaram mais de 50 mortos, Nepal deve ter governo interino

Trabalhadores sul-coreanos voltam para casa após serem detidos nos EUA em operação contra imigração

Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

'Cápsula do tempo pré-histórica': tesouro de 5 mil anos é achado em pântano

Novas drogas circulam no Brasil; uma delas 25 vezes mais forte que fentanil