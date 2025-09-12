Topo

Notícias

'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Ativista pró-Trump Charlie Kirk - Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Ativista pró-Trump Charlie Kirk Imagem: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 15h08

Última pessoa a fazer uma pergunta a Charlie Kirk antes do assassinato do ativista em Utah, nos EUA, o influenciador Hunter Kozak, 29, afirmou que está sofrendo para lidar com a situação que presenciou.

O que aconteceu

Homem perguntou a Kirk quantos tiroteios em massa aconteceram nos Estados Unidos recentemente. Na ocasião, o ativista respondeu perguntando "contando ou não a violência de gangues?".

Relacionadas

Tyler Robinson: quem é jovem que confessou matar Charlie Kirk

Embaixada dos EUA reproduz texto chamando Moraes de 'violador de direitos'

Trump afirma que paciência com Putin está se esgotando: 'Agir com firmeza'

Kozak, que se considera um progressista, afirmou que tentava provar que a esquerda americana era pacífica, o que classificou como "irônico" após o assassinato. "As pessoas obviamente apontaram para a ironia de que o ponto que eu estava defendendo era como a esquerda era pacífica. Logo antes de ele ser baleado", comentou.

Ele chegou ao local do crime meia hora antes de Kirk ser baleado e se voluntariou para fazer a pergunta ao conservador. Ao canal americano ABC News, Kozak disse que foi instruído a não tocar no microfone e fazer a pergunta a cerca de três metros de distância do ativista.

Polícia e FBI fizeram perguntas ao influenciador após o crime, informou Kozak. Em entrevista ao canal ABC News, o homem disse que deixou seu contato com um policial que estava na cena do crime e, em seguida, contratou um advogado, que o mediou nas conversas com o FBI e com a polícia. "A impressão que eu tive é de que eles não estavam procurando por mim", afirmou.

Atirador deixou mensagem em bala

"Ei, fascista, pegue isso", diz uma das mensagens encontradas nos estojos das balas usadas no crime. Segundo o governador de Utah, o republicano Spencer Cox, ao menos outras três mensagens foram encontradas em balas.

Tyler Robinson confessou o crime ao pai, que é um veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington, segundo a polícia. O homem o manteve em custódia com ajuda de um pastor até a chegada da polícia.

Pai também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades. Segundo a polícia, o pai do possível atirador entrou em contato com um líder religioso, que ajudou na mediação até a entrega de Tyler.

Presidente dos EUA afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou Donald Trump..

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

EUA repetem que condenação de Bolsonaro se dá por 'perseguição e censura' de Moraes

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido

Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

Brasil apresenta fundo de florestas em Nova York a líderes mundiais para angariar apoio e recursos

'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Idoso morre após ser atacado por 4 pitbulls no RS